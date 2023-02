Michele Mignani, tecnico del Bari, ha parlato di Esposito al termine del successo dei Galletti sulla Spal: "Sebastiano è stato bravo, finchè ne ha avuto ha lavorato con la squadra, il gol è qualcosa in più. La cosa importante per me è che lui sia sempre dentro la partita e che partiecipi al lavoro di squadra. Per me è fondamentale che tutti si sentano parte del progetto".