Nel corso della conferenza stampa organizzata dal Bari per fare un consuntivo sul calciomercato estivo, Ciro Polito, ds dei pugliesi, ha raccontato un retroscena sull'arrivo in prestito di Eddie Salcedo dall'Inter: "Salcedo non era nei nostri piani, l'ho preso anche nel caso in cui Cheddira andasse al Mondiale. Inzaghi all’inizio aveva chiuso, poi è arrivato il suo ok e quello dell'Inter una volta preso Acerbi. Alle 17, però, Ronaldo il Fenomeno l’ha chiamato per farlo andare al Valladolid. Lui ci ha pensato, ma ha detto che non poteva venire meno all’accordo che aveva con noi. E ha detto sì a noi e no a Ronaldo".