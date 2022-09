Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, si è detto 'veramente soddisfatto e felice' per quanto fatto dal club sul mercato grazie allo 'sforzo davvero importante' della famiglia De Laurentiis. Sono stati diversi gli acquisti completati dalla società pugliese, compreso quello in prestito di Eddie Salcedo dall'Inter quasi al fotofinish: "E' arrivato anche un prospetto come Salcedo che, seppur giovane, vanta già 60 gare in Serie A, e che il CT Mancini ha voluto nell’ultimo stage azzurro, un colpo veramente grosso - evidenzia il dirigente ai canali ufficiali -. Alle 15 è arrivato il benestare di mister Inzaghi e siamo riusciti a completare il trasferimento. Il ragazzo è molto carico e deciso, non ha esitato ad accettare la nostra offerta anche in virtù dello splendido spettacolo che ha saputo offrire il San Nicola contro il Palermo, uno spettacolo che ha fatto breccia, uno spettacolo di cui ha parlato tutta l’Italia grazie ai nostri tifosi".