Leggenda narra che, prima di diventare il leggendario capitano del Milan degli anni Ottanta e Novanta, Franco Baresi sostenne un provino per l'Inter che lo scartò. Ma, durante un incontro con gli studenti dell'Istituto Giuseppe Luigi Lagrange di Milano, l'ex difensore rossonero ha ristabilito la verità storica sull'episodio: "C'era un osservatore che mi seguiva quando avevo 12 anni e mi diceva che voleva portarmi all'Inter. Ma poi lui venne a mancare e tutto il mio destino cambiò. Nel giorno del provino può esserci la tua fortuna, in quel giorno pensavo che tutti volevamo essere notati. Tante volte il destino non ti sorride, quel giorno ero deluso e non feci nemmeno una grande prestazione. Questo vuol dire che tante volte agazzi più bravi di me non sono stati scelti perché l'osservatore non li ha notati per via dell'emozione. Quindi dobbiamo stare molto attenti a giudicare i giovani. Io fui fortunato perché ebbi la possibilità di rifare il provino, andai con la mia squadra e mi sentivo a mio agio. Feci una grande partita, mi prese il Milan e cambiò il mio destino".