Intervenuto in una conferenza durante il 56° raduno AIMC in Puglia, Franco Baresi ha parlato della lotta scudetto in chiave rossonera: "Credo sia stata una doppia emozione. Mi è venuto in mente lo scudetto dell'88, perché era inatteso, almeno in partenza. Il Milan, finalmente, è riuscito a portare quell’entusiasmo che mancava da qualche anno", riferiscono i colleghi di MilanNews.