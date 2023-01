A pochi minuti dal match di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’ex nerazzurro Giuseppe Baresi ha presentato così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Giochiamo contro la squadra che gioca meglio in campionato dopo dopo il Napoli, credo che sarà davvero una bella partita. Lukaku? È importante per lui giocare e riprendere la fiducia in se stesso, speriamo che ritorni in fretta il giocatore che ci ha lasciato un anno fa, comunque con Lautaro si conoscono bene e hanno feeling, spero possano fare bene stasera”.