Complimenti per la gara. Non era semplice. Come la valuti? "A prescindere dal gol è stata una bellissima reazione di squadra. Era un momento difficile e abbiamo dimostrato di esserci".

Premio ad un gruppo molto unito.

"Sì, come ho detto, ci serviva. Siamo contenti perché abbiamo dimostrato di esserci anche in un momento difficile. Siamo uomini, quando si cade bisogna rialzarsi. Questo è per noi e per la gente che ci sta sempre vicino".

A commentare la grande prestazione dell'Inter, insieme a Barella, si presenta anche l'estremo difensore Andre Onana che parla di "punto davvero importante, era importante non perdere, restare uniti e fare punti. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo meritato questo punto, potevamo vincere perché abbiamo creato tante occasioni e potevamo fare anche qualche altro gol. Ma è un punto importante, conquistato da grande squadra".

Ve la giocherete fino alla fine?

"Certo che si, ce la giocheremo fino alla fine. Questo punto è importante, conquistato tutti insieme".