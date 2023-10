Brutta battuta d'arresto per l'Italia di Luciano Spalletti a Wembley, dove gli Azzurri escono sconfitti per 3-1 e vedono complicarsi il cammino verso Germania 2024. Nicolò Barella, arrivato ai microfoni di Rai Sport, analizza così quanto avvenuto in campo: "Nel primo tempo abbiamo giocato ma potevamo sfruttare meglio le occasioni avute. E' stata una partita equilibrata, abbiamo sbagliato noi e con campioni di certo livello quando sbagli succede questo.

Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo, per andare agli Europei bisogna vincere e fare meglio di oggi; abbiamo le potenzialità, dispiace dover arrivare a giocarsi tutto all'ultima partita con dei giocatori forti. C'è tutto il tempo, sono fiducioso ma bisogna fare delle vittorie".