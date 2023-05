"Ce lo siamo detti negli spogliatoi: avendo giocando due giorni fa, avevamo forse l'avversario più duro. Quindi il piano era mettere dalla nostra subito il risultato e ce l'abbiamo fatta". Così Nicolò Barella a Sky dopo il 3-2 all'Atalanta.

"Una stagione un po' strana, dove siamo arrivati in fondo a due grandissime competizioni. Invece in campionato abbiamo lasciato qualcosa, ma siamo stati bravi a tenerci un posto per la Champions. Ora una partita troppo bella e importante: finiamo il campionato e pensiamo a Istanbul - dice il centrocampista nerazzurro -. Nell'ultimo periodo abbiamo trovato più equilibrio e anche la forma fisica di chi ci era mancato. E anche io ora mi sento molto meglio. Vogliamo arrivare al meglio a questo appuntamento e anche godercelo. City favorito? In Coppa Italia eravamo favoritissimi, ma la Fiorentina ci ha messo in difficoltà. Il calcio è questo, partita secca: noi non chiediamo nulla, andremo in campo per dare tutto".

