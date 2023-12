Intervistato da Inter TV nel postpartita di Inter-Lecce, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella commenta così il successo di stasera per 2-0: "L'esultanza con Arnautovic? Ha fatto un assist incredibile, non mi stupisco perché per quanto riguarda la comprensione spalle alla porta è uno dei giocatori più forti con cui abbia giocato. Sull'assist in teoria dovevo farlo io a lui, ma siamo contenti, abbiamo bisogno fi tutti in questo campionato che sarà lungo. Se vogliamo vincerlo serviranno tutti".

Avete reagito subito dopo la sconfitta contro il Bologna?

"È sempre bello vincere dopo una sconfitta secondo me immeritata, ci siamo un po' disconnessi nel finale contro una squadra che è molto in salute. Alla fine abbiamo pagato dazio".

Una risposta alla Juventus o a voi stessi?

"Noi facciamo il nostro campionato, abbiamo la fortuna di essere primi. Vogliamo andare avanti con il nostro ruolino di marcia e restare al primo posto".