Dopo il triplice fischio di San Siro, Nicolò Barella viene intercettato da DAZN per un commento a caldo su Inter-Sampdoria: "Il giocare bene viene con le sicurezze ritrovate, che a inizio anno ci erano mancate per diversi motivi. È bello giocare con questa qualità, questa voglia e questo atteggiamento", dice il centrocampista sardo.

C’è un motivo che ti porta a segnare di più?

"Magari c’è più tranquillità anche davanti alla porta, i compagni mi stanno dando questa opportunità e non posso far altro che ringraziarli e aiutarli con le prestazioni".

Cosa ti ha detto Stankovic?

"Nulla, ci siamo abbracciati. Lui sa benissimo che cosa è per me. Posso fargli solo l’in bocca al lupo per questa nuova avventura. Io spero il meglio per lui e lui spera il meglio per noi, sicuramente".

Che cosa è Stankovic per te?

"È il giocatore a cui mi sono ispirato di più, oggi è stato sicuramente un abbraccio speciale".