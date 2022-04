Il presidente del Barcellona Joan Laporta non intende mollare sulla Superlega. Lo dichiara ancora una volta ai microfoni di RTVE. "Il progetto continua ad andare avanti. Lo stiamo promuovendo insieme a Florentino Pérez, con cui parlo spesso - dice -. È un modo per salvare il calcio europeo. È chiaro che dobbiamo inserirlo nel quadro del calcio europeo e senza appesantirci con i campionati nazionali, ma è fondamentale per noi".





La conversazione prosegue sul medesimo argomento: "Non possiamo permettere che il calcio europeo sia nelle mani di Stati che non appartengono all'Unione Europea. È chiaro che City e PSG hanno una macchina per fare soldi, e noi stiamo combattendo contro questo. Non siamo da soli, anche altri club ci sostengono".