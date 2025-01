Dani Olmo e Pau Víctor stanno vivendo giorni molto complicati. I due giocatori mantengono la consueta routine e continuano ad allenarsi col Barcellona pur non potendo giocare dopo lo stop imposto da LaLiga e RFEF alla loro registrazione, e ora hanno davanti a sé le 48 ore più complicate. Come ricorda il quotidano Marca, il club, nonostante stia lavorando intensamente per risolvere al più presto la situazione dei due attaccanti, non potrà presentare la documentazione al Consiglio Superiore degli Sport fino a martedì. Pertanto, i due potranno partire per la missione araba in Supercoppa ma senza sapere se potranno scendere in campo mercoledì contro l'Athletic Bilbao o domenica nell'eventuale finale: dipenderà dai tempi di risposta del CSD.

Nonostante la situazione ingarbugliata, però, Dani Olmo rimane fedele al club blaugrana: ha avuto garanzie sulla possibilità di proseguire la sua avventura coi Culé, e per questo motivo non intende ascoltare eventuali proposte da altre società. Il nazionale iberico non ha ricevuto alcuna offerta formale: ci sono stati tentativi di approcci informali, attraverso qualche intermediario e rappresentante, ma non sono stati attuati per espresso ordine di Dani Olmo, che non vuole nemmeno saperne di lasciare la Catalogna.