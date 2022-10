Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, commentando i dati del sondaggio condotto tra le imprese di Milano e provincia a proposito dell'impatto del nuovo stadio di Inter e Milan afferma: "Siamo molto attenti a quanto accadrà a San Siro, un investimento di grande rilevanza che dovrà apportare benefici su tutto il territorio milanese. La presenza di uno stadio è di per sè garanzia di attrattività e sviluppo. Ai tavoli che porteranno alla definizione del progetto daremo il nostro contributo per valorizzare commercio, turismo, servizi. Occorrerà equilibrio per tutelare anche le imprese esistenti, portatrici di tradizioni e vissuto nell’area dello stadio. Come gli operatori ambulanti che lavorano vicino a San Siro”, le sue parole.