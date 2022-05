Nella nuova docustory di Sky Sport 'Giallo Parma', Matteo Marani racconta la torbida vicenda del crac del gruppo Parmalat nel dicembre 2003 e le ripercussioni che portò nella squadra di calcio del Parma, gestita dalla famiglia Tanzi. Parma che riuscì ad evitare gli effetti più devastanti del crollo dell'impero di Collecchio anche grazie ad un importante opera di sacrificio del gruppo squadra e ad un'operazione di mercato raccontata oggi come vitale: la cessione di Adriano all'Inter, che in quel momento deteneva il giocatore in comproprietà con gli emiliani, per 24 milioni di euro, nel gennaio 2004. Racconta Luca Baraldi, all'epoca dirigente del club ducale e oggi ad della Virtus Bologna di pallacanestro: "Quei 24 milioni pagati dall'Inter furono fondamentali per finire quel campionato. Firmando quel contratto, firmai la salvezza del Parma".