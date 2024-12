Dopo quanto accaduto a Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter, Federico Balzaretti ha voluto raccontare un episodio legato alla sua carriera nel corso di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio.

"Dopo l'anno di pausa che ho fatto per via di tre operazioni, faccio la visita d'idoneità e mi trovano un'aritmia - racconta - Dopo quindici anni in cui passavo senza problemi. Ho dovuto fare un intervento. Mi fu negata la voglia che avevo di giocare e l'incoscienza che avevo nel voler giocare. Dopo quell'operazione ho fatto tre mesi con la squadra e la mia ultima partita. Auguro a Edoardo di rimettersi prima possibile. E' un episodio che mi tocca sempre tanto, anche per quanto accaduto a Davide Astori che era una delle persone migliori incontrate nel calcio. Quando succedono queste cose siamo sempre toccati, ma siamo anche migliorati rispetto a 10-15 anni fa e la tempestività che c'è stata ha fatto in modo che si salvasse la vita a Edoardo".