Finisce in pareggio per 2-2 l'amichevole del Napoli contro l'Adana Demirspor, match durante il quale è andato a segno anche Mario Balotelli su calcio di rigore. Al termine della gara, l'ex interista ha parlato a Sky Sport svelando un piccolo retroscena: "Giocare a Napoli per me sarebbe stato un sogno, l'ho sempre detto. Rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che purtroppo non abbia mai voluto e per questo motivo non ho mai vestito la maglia azzurra. Io ho sempre detto, magari".