Mentre l'Inter tenta di portarlo a Milano, Folarin Balogun è già in clima derby. In attesa del passo in avanti della dirigenza nerazzurra e nella speranza che l'Arsenal abbassi le pretese per la cessione del suo cartellino, l'attaccante dei Gunners e della Nazionale statunitense manda un in bocca al lupo al connazionale, neo arrivato in casa Milan, Yunus Musah. "Congratulazioni fratello" scrive Balogun in una storia Instagram tramite la quale ha repostato un reels pubblicato dal club rossonero.