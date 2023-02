Tommaso Baldanzi, il castiga-Inter, è uno dei giovani del momento in Serie A. Intervistato da DAZN, il centrocampista dell'Empoli si esprime sui paragoni coi giovani campioni del momento, cercando però di mantenere i piedi per terra, come da titolo del format che lo vede protagonista: "Se somiglio a Paulo Dybala? In una scala da uno a dieci lui è un dieci e io non sono neanche nella scala. Forse è azzardato oggi fare un paragone con Jude Bellingham, Gavi o Pedri, ma sono convinto che in Italia ci siano tanti talenti. Chi mi piace? Tra quelli della mia età Diego Miretti, Giorgio Scalvini e Giovanni Fabbian".