“A noi interessa ciò che fa il Napoli. Devi vincerle tutte e sperare che l’Inter abbia la testa ad altri impegni, non hai altra soluzione”. Così Salvatore Bagni parla in un'esclusiva a Sportpaper, riguardo alla lotta per lo Scudetto. Nonostante la militanza sia nel Napoli che nell'Inter, Bagni si è sempre professato tifoso dei partenopei.

In Champions, secondo Bagni, “l’Inter andrà avanti. Il Bayern Monaco ha tante assenze. Passerà e poi ci sarà il Barcellona. Per noi è meglio che vada avanti. Auguro loro di vincere la Champions League, ma in caso di qualificazione avrà due partite molto stressanti e difficili in Spagna". Bagni vede avanti l'Inter anche nel derby di Coppa Italia. "Anche se qualcuno si sta già illudendo per il cambio modulo e per l’ottima partita a Udine. Il derby è il derby, ma la favorita è l’Inter. I nerazzurri sono la squadra più forte d’Italia. Il Napoli è la sorpresa del campionato e sta facendo una stagione meravigliosa”.