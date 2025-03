Altra intervista di Salvatore Bagni alla Gazzetta dello Sport. Temi del giorno? La corsa scudetto e la permanenza di Conte al Napoli.

Bagni sa già chi è il “nuovo” allenatore del Napoli dell’anno venturo?

"E certo che sì: chi non è con Conte, che chiaramente piace a chiunque. Ma mi pare scontato che, avendo un tecnico di questo livello, il Napoli non se ne privi. E mi pare altrettanto scontato che, avendo educato una squadra al proprio calcio, lui sappia cosa fare e come intervenire".

Le pare chiaro anche che il campionato non possa essere considerato finito?

"Per nessuna ragione al mondo. Una partita separa il Napoli dall’Inter, questo dice la classifica oggi. Discorsi ne sono stati fatti tanti, anche pronostici, e io se vuole mi allineo: il calendario dell’Inter lo avete presente? E la prossima, senza Dumfries, Bastoni e Lautaro pensate sia una passeggiata di salute? Vero è che il pareggio di Venezia non se l’aspettava nessuno e che, a Bergamo, Inzaghi è stato spettacolare. Ma ne mancano nove, ci sono Milan in Coppa Italia e Bayern, sono pensieri quelli".

Si arriverà sino alla fine, per capire chi trionferà in serie A?

"E’ probabile ma non è certo. Però le prossime due giornate di campionato ci aiuteranno a capire. Nella lotta lascerei anche l’Atalanta, però sei punti cominciano ad essere un distacco più sostanzioso".