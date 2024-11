Chiuso con l'amaro in bocca il girone di Nations League da seconda della classe, per effetto del pari con la Slovenia nonostante una gara dominata, l'Austria ora attende di conoscere la prossima avversaria nella competizione che verrà svelata venerdì, durante il sorteggio di Nyon. "Non abbiamo paura di nessuno. Possiamo migliorarci sia in casa che in trasferta, faremo di tutto per riuscirci", ha commentato Marko Arnautovic a margine della gara di ieri. Prima di fare un bilancio sul 2024 della sua selezione: "Abbiamo avuto un anno fantastico, possiamo essere orgogliosi di questa squadra. È stato un anno fantastico, un anno enorme. Ci siamo divertiti molto, dentro e fuori dal campo. Sappiamo che dobbiamo fare ancora meglio nel 2025. Anche noi vogliamo migliorare".