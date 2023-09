Marko Arnautovic si è speso in difesa del portiere della Nazionale austriaca Daniel Bachmann, finito nel mirino dei tifosi per un errore grossolano che è costato il gol contro la Moldavia nella sfida di Linz. Intervistato dalla ORF, l'attaccante dell'Inter ha criticato l'atteggiamento dei sostenitori: "Nel primo tempo ho sentito cori di scherno quando Bachmann ha ricevuto un mio pallone. Non penso che sia una cosa buona, non è accettabile.

Dovresti aiutare un giocatore dopo un errore del genere. Giochiamo in casa, quello è il nostro pubblico e se il nostro pubblico non ci sostiene, chi è che lo fa? Non ho sentito i fischi a fine partita, sono tornato subito negli spogliatoi".