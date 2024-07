Presente a Rimini per la canonica cerimonia d'apertura della sessione di calciomercato estiva, il Direttore Sportivo dell'Inter, Piero Ausilio è stato insignito del premio 'Colpi da Maestro'. A premiare il direttore nerazzurro è stato il presidente della Beneamata, Marotta. Di seguito il comunicato pubblicato dal club.

"Si è svolta a Rimini la tradizionale cerimonia di apertura della sessione estiva del calciomercato. Nella serata di lunedì 1 luglio nella splendida cornice del giardino del Grand Hotel è andata in scena l’assegnazione dei premi “Colpi da Maestro”, organizzata dall'A.Di.Se, Associazione Italiana Direttori Sportivi. Ad aggiudicarsi il premio speciale come miglior Direttore Sportivo è stato Piero Ausilio che è stato premiato da Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter e dell’A.Di.Se. Ausilio ha ritirato il prestigioso riconoscimento dopo il grande lavoro svolto nel corso dell'ultima stagione in cui l'Inter ha conquistato il 20° Scudetto" si legge su Inter.it.