Ospite dell'evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso da direttore sportivo della Federazione Calcistica Albanese, Piero Ausilio non ha parlato solo di mercato, di Broja e di Asllani (rileggi qui), ma ha intrattenuto anche i presenti parlando della Federazione Albanese, del lavoro del direttore sportivo e naturalmente di Inter. "Ho trovato una Federazione molto moderna, che sta facendo di tutto per far crescere il calcio qui in Albania. Le strutture ne sono una testimonianza così come la scelta di un allenatore come Sylvinho e il suo staff, lui che è stato un calciatore importante e che io ho conosciuto quando ha lavorato con Mancini come allenatore. Il calcio albanese ha un bel futuro, giovedì sarò qui e vedrò la partita.

Posso dire a tutti i direttori che devono metterci tanta passione come come quando ho iniziato io, è un lavoro bellissimo ma anche di sacrificio, di fatica, di competenza. Se uno ha tutte queste qualità arriveranno anche tanti successi.

Sull'Inter: "Vedere tutta questa passione, tanti tifosi, mi dà ancora più forza nel voler lavorare, fare le cose bene e metterci tutte le energie possibili per fare il bene dell'Inter. Non è affatto dura ma è soltanto un piacere e un orgoglio".

A seguire il video del suo intervento (clicca qui se segui da app).