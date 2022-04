A margine della consegna della Laurea Magistrale Honoris Causa in 'Marketing, consumi e comunicazione' all'università IULM di Milano, Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande, comprese quelle sugli obiettivi stagionali della squadra di Gian Piero Gasperini: "Europa League terza laurea? Speriamo di salvarci, che è dura - le parole riportate da TMW -. All'Atalanta meriterebbero tutti la laurea, a cominciare dal mister. Abbiamo fatto passi da gigante, speriamo di restare a quei livelli. Tutte le squadre in corsa per sono forti, comprese quelle al vertice: è tutto da giocare per il quarto posto. C'è da sperare di non subire altri errori madornali, come è successo, abbiamo perso tanti punti per questi errori inaspettati".