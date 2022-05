Nonostante le tante occasioni sciupate potreste andare in Europa, vi sentite coinvolti?

"Devo rispondere con una citazione. Tre cose non puoi nascondere, il sole, la luna e la verità. Mourinho ha detto la verità, poi si può sindacare sui modi, sui tempi, ma quel che è successo toglie certezze ai club, agli addetti ai lavori, ai tifosi. Poi bisogna dare serenità agli arbitri".

Non c'è pericolo che la squadra abbia mollato?

"No, assolutamente no, la squadra è vogliosa di fare bene questo campionato e ritornare in Europa".