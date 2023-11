Atalanta-Inter, match in programma domani pomeriggio al Gewiss Stadium, va verso il tutto esaurito. Restano infatti disponibili solo pochissimi biglietti in Tribuna d'Onore, tutti gli altri settori invece fanno registrare il sold out. Si sfioraro al momento le 15mila presenze.

