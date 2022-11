"Stasera esco da questa partita con la certezza che noi faremo un buon campionato. Ho visto una squadra che cresce, sia dal punto di vista tecnico che atletico. Siamo stati all'altezza e in tanti casi anche superiori al Napoli. Non avremmo meritato di perdere, c'è stato anche un pizzico di sfortuna, usciamo orgogliosi della prestazione". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Napoli. Poi in conferenza stampa ha detto la sua sugli obiettivi di stagione: "Voi parlate di vertice, Champions, Europa. È dall'inizio dell'anno che dico ciò, non posso indicare quale sarà il nostro traguardo, ma posso dire che siamo sulla strada giusta. Siamo cresciuti nelle prestazioni di squadra, non so quali saranno gli obiettivi e i traguardi, si vedranno più avanti".