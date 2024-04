Alla vigilia della semifinale di andata contro la Fiorentina, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto capire di puntare chiaramente alla conquista della Coppa Italia, anche perché ritenuto trofeo ampiamente alla portata rispetto agli altri: "Ho sempre detto che la Coppa Italia è il trofeo fattibile, non ho mai pensato a correre per lo Scudetto contro squadre che viaggiano al ritmo di 90-100 punti. Abbiamo raggiunto due volte la finale, credo che questa sia la quarta semifinale che giochiamo, stiamo facendo un percorso molto valido. Poi non ho mai pensato che una coppa avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto".