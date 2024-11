Dopo la vittoria contro il Parma, Gian Piero Gasperini, arrivato ai microfoni di Sky Sport, si proietta sulla sfida di Champions League contro lo Young Boys a Berna, lì dove il mese scorso l'Inter dovette aspettare il gol di Marcus Thuram al 91esimo per vincere. Gasp è conscio sulle insidie della trasferta elvetica: "Abbiamo visto l'Inter e si sono viste le difficoltà di giocare in un campo sintetico, l'unico che c'è in Europa. Hanno messo in difficoltà l'Inter, dobbiamo stare attenti a loro e alle condizioni del terreno di gioco".

L'Atalanta è stata protagonista sin qui di una cavalcata sontuosa, fermata solo dal pesante ko di San Siro contro l'Inter: "Era il mese di agosto… Eravamo in pieno mercato, la squadra non era completa. Abbiamo giocato le prime tre partite non benissimo, ma il nostro campionato è iniziato dopo, basandomi in particolare sull’ossatura dell’anno scorso, sono cresciuti tutti tantissimo", ha aggiunto a DAZN.