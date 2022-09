Intervistato da DAZN dopo il pareggio per 1-1 al Gewiss Stadium contro la Cremonese, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha fatto riferimento alle vittorie di misura ottenute ieri da Inter, Napoli e Milan per commentare il risultato deludente della Dea: "Peccato per il pareggio, potevamo vincere ma non ci sono gare facili. Lo abbiamo visto anche ieri che tutti soffrono. Il pari dopo essere passati in vantaggio fa dispiacere. Abbiamo preso un gol su un rimpallo e dopo la respinta di Musso non siamo stati reattivi. Nella partita siamo stati solidi, non c'era l'impressione di poter prendere gol. Ancora non stiamo giocando al massimo, possiamo crescere con i giovani che stanno entrando bene. Dobbiamo trovare il nostro modo di giocare e dopo la sosta faremo un ulteriore passo. La prossima gara andremo a Roma per vincere, come sempre. Non sarà facile, i giallorossi sono una grande squadra che si è rinforzata molto", le parole dell'olandese.