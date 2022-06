A margine della conferenza stampa in cui è stato presentato ai media come neo direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per parlare delle strategie di mercato della Dea che avrebbe messo nel mirino Ederson, centrocampista brasiliano della Salernitana che piace anche all'Inter: "E' un bel giocatore, forte. Se vale 15 milioni di euro? Non lo so, non sono bravo a fare le valutazioni", ha tagliato corto l'ex dirigente dell'Hellas Verona.