Mentre si gode un periodo di relax, e sempre in attesa degli sviluppi della trattativa per il suo approdo all'Inter, Paulo Dybala si concede un tuffo nel passato. La Joya, dal proprio profilo Instagram, manda un messaggio di congratulazioni al Palermo, lì dove ha iniziato a svilupparsi la sua carriera in Italia, per il ritorno in Serie B dopo tre stagioni certificato dalla vittoria sul Padova nella finale dei playoff promozione.