Intervista doppia ai microfoni di Inter Tv per Kristjan Asllani e André Onana. Inizia il centrocampista ex Empoli: “Sapevamo che era una partita difficile e che dovevamo vincerla per forza. Siamo stati bravi a rendere la partita un po’ più facile. Possiamo dire che adesso siamo veramente un gruppo, in campo ci aiutiamo uno con l’altro. Vogliamo migliorare. Sicuramente ci davano tutti per spacciati in questo girone, ma siamo stati sempre gruppo e alla fine questa cosa ci ha premiati portandoci agli ottavi”-