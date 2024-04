Dopo Dimash, anche un altro nerazzurro dentro come Kristjan Asllani si è presentato a Inter Tv per commentare il risultato ottenuto questa sera contro il Milan, vittoria per 2-1 che è valsa il ventesimo scudetto della storia dell'Inter: "Siamo contenti, lo aspettavamo, lo volevamo... E non ci sono parole. È una grande emozione, soprattutto da tifoso interista. Non potevo scegliere cosa migliore".

Raccontaci questo momento:

"Momenti bellissimi, anche se oggi non giocavamo in casa c'erano tantissimi tifosi come sempre che ci hanno incoraggiato. Forse non ho ancora realizzato, non me ne rendo conto di ciò che abbiamo fatto. Vedremo domani mattina".

Oggi era ancora più speciale?

"Sì certo. Non l'abbiamo detto ma è così. Vincerlo al derby conta forse ancora qualcosa in più, ma volevamo lo scudetto e ci siamo riusciti".