Il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani commenta così ai microfoni di Inter TV la bella vittoria di oggi contro l’Atalanta: “Ci lascia delle belle soddisfazioni, giocare contro l’Atalanta e vincere così non è facile. Siamo stati bravi a confermarci e a vincere anche oggi, dobbiamo andare avanti così. Chi gioca meno deve farsi trovare pronto quando sarà il suo turno che sicuramente ci sarà, ci sono tantissime partite. Siamo un gruppo gestito bene, ci troviamo bene l’uno con l’altro e questa è la cosa più importante. Siamo stati bravi a fare i due gol dopo pochi minuti, poi devi gestire la partita e siamo stati bravi. Non è facile con loro, giocano un calcio intenso uomo contro uomo, è stata una bella vittoria”.

Quanto è importante per voi sfruttare la concorrenza?

“Tutti vogliamo giocare, ma quando ci vengono dati dei minuti secondo me bisogna sfruttarli, che siano tre, otto, mezz’ora. Ho un grandissimo campione davanti come Hakan, lo ringrazio sempre perché è fondamentale per la mia crescita. Dobbiamo essere bravi a imparare da questi grandi campioni e ad alzare il livello ogni allenamento. La cosa difficile è riconfermarsi e vogliamo farlo quest’anno, abbiamo obiettivi importanti che vogliamo raggiungere, pensiamo partita dopo partita”.