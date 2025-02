Il derby di Milano spinge verso l'alto gli ascolti di Sky Sport. Milan-Inter, in onda dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K ha infatti ottenuto 1 milione 581 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con il 9% di share TV e 2 milioni 276 mila spettatori unici. Si tratta del secondo miglior ascolto stagionale su Sky per un match di Serie A dopo Inter-Juventus.

Ottimo risultato anche per gli studi: il prepartita, con Sky Sunday Football in onda dalle 17, ha ottenuto 255 mila spettatori medi; il post, in onda dalle 20 con l’Anteprima di Sky Calcio Club, ha ottenuto 478 mila spettatori medi.