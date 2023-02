Il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti nella sua seconda stagione al Napoli sta riscuotendo consensi diffusi. Impossibile rimanere indfferenti di fronte al percorso praticamente netto della squadra azzurra azzurri, per cui Kwadwo Asamoah ha speso parole di elogio: "Complimenti al tecnico e alla squadra, stanno facendo un grandissimo campionato - le parole del ghanese a Radio CRC -. Luciano mi ha allenato all’Inter ed è uno che ti dà motivazioni ed è una persona bravissima. A me non ha sorpreso per quello che sta facendo, ha fatto un grande lavoro".