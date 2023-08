Primo impegno ufficiale domenica per il calcio inglese con la Community Shield che metterà di fronte Manchester City e Arsenal. Parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta parla non solo della grande partita di domenica, ma anche delle necessità di mercato della sua squadra anche in uscita, dove tra i nomi c'è anche quello di Folarin Balogun da tempo inseguito dall'Inter: "Siamo nel pieno del processo, stiamo lavorando su alcune cose, dobbiamo prendere alcune decisioni e c'è ancora tempo per farlo. Siamo molto contenti della squadra che abbiamo questo è certo, ma dobbiamo anche assicurarci di poter avere e condividere i minuti nel modo giusto tra i giocatori affinché la squadra abbia una sana competizione all'interno della rosa e ci stiamo lavorando.

Persone ottimali e giocatori ottimali: questo è ciò che voglio".