"In merito alle indagini che coinvolgono esponenti delle tifoserie organizzate, il Club rossonero si è immediatamente reso disponibile a collaborare con gli inquirenti, per fornire qualsiasi documentazione e informazione richiesta". È questa, informa l'ANSA, la posizione del club rossonero riguardo l'inchiesta che ha portato all'arresto di 18 capi ultras di Inter e Milan. Tutti i capi d'accusa fanno riferimento alle presunte attività criminali che si celano dietro il mondo del tifo organizzato, tra estorsioni sui biglietti, pizzo per i parcheggi di San Siro, scontri e anche intestazioni fittizie di beni.