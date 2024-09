Con lo scorrere delle ore continuano a spuntare sempre più dettagli sull'operazione delle forze dell'ordine che ha colpito i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Alcuni ultras avrebbero avuto contatti "con un giocatore che non gioca più nell’Inter, Skriniar, con l’allenatore dell’Inter (Simone Inzaghi, ndr), e con Davide Calabria del Milan", emerge dalle carte dell’inchiesta riportate da Calcio e Finanza. È stato comunque specificato anche che "nessun tesserato e nessun dirigente delle due società è indagato, perché c’è una forma di sudditanza e non di complicità".

Nel corso degli accertamenti in seguito all'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista ucciso nell’ottobre 2022, "è stato documentato un incontro" tra il capo ultrà rossonero Luca Lucci e "il capitano del Milan, il calciatore Davide Calabria" risalente all'8 febbraio 2023 e avvenuto in un bar di Cologno Monzese. Dalle intecettazioni emerge che Lucci sarebbe stato "informato, in modo criptico" da Giancarlo Capelli, altro storico capo ultrà rossonero, "dell’arrivo da lì a poco di un soggetto che avrebbe dovuto incontrarlo. Sulla base "delle immagini captate dagli investigatori - viene riportato ancora nell'ordinanza del Gip - si ritiene di poter asserire che il soggetto in questione, indicato nella conversazione telefonica di cui sopra, sebbene dal contenuto inequivocabilmente criptico, sia da identificare in Davide Calabria, calciatore e capitano del Milan".