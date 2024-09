Non poteva mancare il punto di vista di Andrea Abodi, ministro dello Sport, rispetto alla notizia dei 18 arresti, quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan, effettuati dagli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza di Milano - coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Milano: "Ci sono strumenti che vanno rafforzati, come il Daspo, e la sua tracciabilità nel tempo, oltre all'uso della tecnologia attraverso una biometria che consenta la riconoscibilità, trovando l'intesa con l'autorità per la privacy perché l'interesse pubblico abbia il sopravvento - le sue parole riportate da ANSA -. Deve aumentare anche la collaborazione nella prevenzione e nell'alfabetizzazione al tifo. Alcune società lo stanno facendo bene, altre meno Ma c'è un altro strumento come il ritiro del gradimento da parte dei club. Persone che si macchiano di alcuni reati che appartengono a giri malavitosi non sono graditi allo stadio. Il segnale è semplice: togliere il gradimento ai delinquenti".