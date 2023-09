Una vittoria contro la Svezia alla Friends Arena di Solna avvicinerebbe molto l'Austria alla fase finale degli Europei del 2024 e Marko Arnautovic lo sa bene. Proprio l'attaccante dell'Inter interviene in conferenza stampa rivelando di avere molta fiducia nella sua Nazionale: "Considero la nostra squadra molto forte. Andremo lì per vincere, ma ovviamente con rispetto per la Svezia. Però non penso al fatto se la Svezia abbia pressioni oppure no. Penso solo a noi".

Arnautovic è tornato anche a difendere il portiere Daniel Bachmann, finito nel mirino dei tifosi durante la gara con la Moldova: "È un peccato quello che è successo a Bachmann. Quello era un momento in cui mi aspettavo che lo spingessero. Se sbaglio io, probabilmente non verrò punito con un gol perché sto giocando in attacco".