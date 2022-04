"Perché dovrei essere nervoso?". Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha risposto così ai colleghi di Tyc Sport che gli avevano chiesto come si sentisse a poche ore dal sorteggio di Doha che determinerà il girone eliminatorio dei campioni del Sudamerica al prossimo Mondiale.

"Alla fine uscirà quello che deve uscire, possiamo fare molto per noi stessi - ha aggiunto -. Dopo il sorteggio, faremo i conti e vedremo quali sono i nostri avversari. Sappiamo come giocano gli altri, li abbiamo analizzati e visti, ma dire chi preferirei pescare dall'urna non ha senso. Qualunque sia il sorteggio dopo dovremo affrontarlo nel migliore dei modi e sono convinto che saranno tutti tosti".