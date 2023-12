Presente alla cerimonia del sorteggio dei gironi della Copa America 2024, il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni continua ad alimentare dubbi sul suo futuro alla guida dell'Albiceleste dopo le sue dichiarazioni successive allla vittoria in Brasile: "In linea di principio sono qui perché sono l’allenatore. Dopo la partita con il Brasile ho detto che avevo bisogno di un momento per riflettere e sono ancora in quella fase. È importante dopo tutto quello che abbiamo realizzato. Dobbiamo pensare a tutto ciò che ci aspetta. Penso al momento che stiamo vivendo. È importante fermare la palla, parlare.

Non c'è niente di strano. I giocatori stanno benissimo, la squadra sta benissimo, serve un allenatore che stia bene, con tutte le energie. L'ho detto e lo ripeto: hanno bisogno di un allenatore al loro livello. È tempo per me di pensare e sto pensando. Questa è una cosa alla quale devo pensare esclusivamente io", afferma a DirecTV Sports.