Non è cambiato in queste settimane il pensiero di Lionel Scaloni rispetto alla possibile convivenza nell'attacco dell'Argentina di Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "A questa domanda che mi avete fatto durante tutto il corso della Copa America risponderò come sempre - la premessa il ct dell'Albiceleste in conferenza stampa prima della gara col Cile -. Hanno giocato insieme, possono farlo. Dipende da cosa vogliamo giocare e dalle circostanze; dipende da tante cose, ma possono giocare insieme".