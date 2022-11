A pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar, Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, rilascia un'intervista ai microfoni di CNN Radio nel corso della quale ha spiegato ciò che vuole dalla sua Seleccion : "La cosa più importante è che i giocatori si divertano quando escono a giocare con questa maglia. La pressione? Penso sia inutile pensare di non aver vinto un titolo e che tutte le persone aspettano che tu lo faccia, questo genera un'ansia che non ti fa esibire al tuo meglio". Il pensiero è già alla sfida inaugurale contro l'Arabia Saudita: "Sarà una partita fondamentale, al di là delle difficoltà dovute al caldo perché loro una squadra abituata a giocare con il caldo. Lavoreremo molto su quella questione emotiva, è una partita emozionante. È una partita diversa per chiunque, per chi un Mondiale lo ha giocato e chi no".

Scaloni fa anche il punto sulla questione infortunati: "Faremo del nostro meglio affinché, nell’ultima settimana, chi non è in forma e non può giocare nel proprio club, arrivi prima da noi. Il discorso è diverso per chi invece è in buone condizioni. La lista? Dobbiamo pensarci bene, ovvio che ci servano giocatori che al momento della prima partita stiano bene e possano giocare. Poi magari potremmo rischiare qualcosa, ma pensiamo alla prima partita, non oltre". Chiosa su Lionel Messi: "Potrebbe essere l’ultimo Mondiale per lui, ma si spera di no. È felice in campo e rende felici molte persone. Se ci prendiamo cura di lui e lo mettiamo nelle giuste condizioni, potrebbe anche giocare più del previsto, perché il mondo del calcio lo chiede".