Alla vigilia della partita contro il Perù, il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni parla in conferenza stampa sottolineando la necessità di vedere i suoi giocatori maggiormente impegnati coi rispettici club: "Abbiamo bisogno che giochino. Queste sei partite erano molto combattute dopo la Copa América. Abbiamo scelto di continuare con la base che ci ha dato la gioia della coppa e non c'era molto tempo per portare altri giocatori, ma da ora poi serve che giochino tutti e da lì decidiamo in base al livello calcistico di ognuno, come abbiamo sempre fatto tranne che in questa occasione".

Il discorso ovviamente non tocca Lionel Messi, la cui stagione con l'Inter Miami è già terminata: "Il caso di Leo è completamente diverso. Gioca sempre, anche quando deve riposare, ma non pensiamo oltre a questo. È importante che abbiano continuità. Questi ragazzi, non importa quanto poco giocano, lo fanno due o tre volte al mese e basterebbe, un'altra cosa è non vederli giocare praticamente per niente".