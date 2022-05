Prima di raggiungere Bilbao, dove la Nazionale argentina prepara la sfida contro l'Italia di mercoledì prossimo a Wembley, Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, esprime ai microfoni di Canal 9 le sue riserve per la collocazione di questo match: "L'Italia sarà un avversario forte e di valore. Ma non è un buon momento in termini di date, stanno arrivando giocatori in una situazione abbastanza complicata, alcuni reduci da vacanze e alcuni con infortuni. Vorrei che stessero tutti bene e non è possibile. "Mi interessa giocare le amichevoli ma non a qualsiasi prezzo. Non mi sembra positivo andare in tre continenti per fare una partita e togliere 15 o 18 giorni di vacanza ai giocatori".